Ирина Горовая, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа), показала, как провела время в Мадриде, столицы Испании.
Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая и Алексей Потапенко поженились в 1999 и развелись спустя 15 лет - в 2014. После этого Потапенко женился на Насте Каменских, но с бывшей супругой сохранил хорошие отношения, как и с приемной дочерью, а также сыном Андреем. Также звезды вместе занимаются продюсерским центром. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых кадрах Ирина показала, как гуляет по испанскому Мадриду.
"Мадрид
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На выходных мы с командой @mozgi_group отправились на уикенд в столицу Испании - Мадрид.
Первое впечатление - это город с нагромождением бетонных и стеклянных зданий рядом со старыми историческими строениями, несколько странная архитектура, люди, бегущие по своим делам…
Поэтому мы были очень рады", - написала Ирина.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Супер, обожаю Мадрид", "Красивые".
Напомним, экс-жена Потапа Горовая поразила Дорофееву, показав интересную позу посреди Мадрида
Также Polliteka писала, что экс-супруга Потапа Горовая вместе с дочкой заставили задуматься украинцев
А еще Politeka сообщала, что Потапа и его экс-жену Горовую вызвали в школу из-за инцидента с сыном