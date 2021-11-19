Ирина Горовая, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа), показала, как провела время в Мадриде, столицы Испании.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая и Алексей Потапенко поженились в 1999 и развелись спустя 15 лет - в 2014. После этого Потапенко женился на Насте Каменских, но с бывшей супругой сохранил хорошие отношения, как и с приемной дочерью, а также сыном Андреем. Также звезды вместе занимаются продюсерским центром. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах Ирина показала, как гуляет по испанскому Мадриду.

"Мадрид

На выходных мы с командой @mozgi_group отправились на уикенд в столицу Испании - Мадрид.

Первое впечатление - это город с нагромождением бетонных и стеклянных зданий рядом со старыми историческими строениями, несколько странная архитектура, люди, бегущие по своим делам…

Поэтому мы были очень рады", - написала Ирина.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Супер, обожаю Мадрид", "Красивые".

Напомним, экс-жена Потапа Горовая поразила Дорофееву, показав интересную позу посреди Мадрида

Также Polliteka писала, что экс-супруга Потапа Горовая вместе с дочкой заставили задуматься украинцев

А еще Politeka сообщала, что Потапа и его экс-жену Горовую вызвали в школу из-за инцидента с сыном



