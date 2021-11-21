Колишня дружина відомого виконавця Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова показала, що вразило її під час недавньої поїздки в Дубай.

Ірина Горова - успішний продюсер, співзасновник продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO і генеральний продюсер групи компаній MOZGI GROUP. Протягом 15 років вона була одружена з Потапом, проте в 2014 році пара офіційно розлучилася. Зараз вони підтримують дружні стосунки і виховують спільного сина Андрія.

Горова продовжує працювати в українському шоу-бізнесі, а паралельно з цим багато подорожує. Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram вона розповіла про недавню поїздку в Дубай на виставку EXPO 2020 Dubai.

"Море вражень, емоцій та інсайтів. Вразив Дубайський павільйон своєю концептуальністю і цілісністю, Саудівська Аравія внутрішнім контентом і історією, Японія технологічністю, Америка очікувано гордістю за країну і звичайно Україна, яка вперше виставлялася і дуже гідно", - поділилася своїми враженнями продюсер.

Вона також показала знімки з поїздки і з самої виставки.

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