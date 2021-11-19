Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа), показала, як провела час у Мадриді, столиці Іспанії.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова та Олексій Потапенко одружилися в 1999 і розлучилися через 15 років - в 2014. Після цього Потапенко одружився на Насті Каменських, але з колишньою дружиною зберіг хороші стосунки, як і з прийомною дочкою, а також сином Андрієм. Також зірки разом займаються продюсерським центром. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових кадрах Ірина показала, як гуляє по іспанському Мадриду.

"Мадрид

На вихідних ми з командою @mozgi_group вирушили на вікенд до столиці Іспанії-Мадрида.

Перше враження-це місто з нагромадженням бетонних і скляних будівель поруч зі старими історичними будівлями, дещо дивна архітектура, люди, що біжать по своїх справах…

Тому ми були дуже раді", - написала Ірина.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Супер, обожнюю Мадрид", "красиві".

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