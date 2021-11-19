Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа), показала, як провела час у Мадриді, столиці Іспанії.
Як пише Politeka.net, Ірина Горова та Олексій Потапенко одружилися в 1999 і розлучилися через 15 років - в 2014. Після цього Потапенко одружився на Насті Каменських, але з колишньою дружиною зберіг хороші стосунки, як і з прийомною дочкою, а також сином Андрієм. Також зірки разом займаються продюсерським центром. Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових кадрах Ірина показала, як гуляє по іспанському Мадриду.
"Мадрид
Галкін засвітив рідкісні кадри зі спальні Пугачової в замку: купа меблів, ікона і телевізор в рамці
"Танці з зірками", Логай впав на репетиції з Ксенією Мішиною: "переможець по життю"
"Майстер Шеф" Клопотенко зробив зізнання, чому досі не одружений і що на особистому фронті: "Діти будуть"
Стривожений Хіменес-Браво розповів про втрату своєї вірної супутниці: "Прокинувся і відразу зрозумів..."
Онук Пугачової приїхав у гості, Галкін зняв реакцію Гаррі і Лізи: яскраві кадри
На вихідних ми з командою @mozgi_group вирушили на вікенд до столиці Іспанії-Мадрида.
Перше враження-це місто з нагромадженням бетонних і скляних будівель поруч зі старими історичними будівлями, дещо дивна архітектура, люди, що біжать по своїх справах…
Тому ми були дуже раді", - написала Ірина.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Супер, обожнюю Мадрид", "красиві".
Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова вразила Дорофєєву, показавши цікаву позу посеред Мадрида
Також Polliteka писала, що екс-дружина Потапа Горова разом з донькою змусили задуматися українців
А ще Politeka повідомляла, що Потапа і його екс-дружину Горову викликали в школу через інцидент з сином