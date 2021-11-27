Надя Дорофеева показала новый образ и рассказала о своем новом проекте, которым занялась, поделившись с фанатами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева после группы "Время и Стекло" занялась сольной карьерой. Звезда выпускает песни и альбомы, а теперь решила попробовать себя в новом деле. В Инстаграм Дорофеева рассказала подробности.

"Меня очень интересует тема NFT, и мне хочется быть в числе первых, кто в нее погрузится и заинтересует вас.

Делюсь важной новостью – я создаю NFT-игру!

Да, этот мир многим непонятен. Я бы могла напичкать свой пост разными «блокчейнами», «токенами», но тут даже с Гуглом не все понятно. Поэтому проведу параллель с современным искусством, которое изначально воспринималось с отрицанием, негативом, неприятием… Для меня NFT как новый виток в искусстве, новый формат, в котором мы будем творить, генерировать идеи и воплощать их в жизнь.

Мой IDOLL – первый персонаж, с моими узнаваемым чертами и стилем, но это не моя копия, не просто фановая кукла, это объект искусства, который может существовать самостоятельно", - написала Надя.

На фото Надя была в кожаном наряде. Звезда стояла на сцене, презентуя своего персонажа.

Фанаты поставили более 26 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая крутая и смелая Надя! Только вперёд и с интересом буду ждать это!", "Ниче не понятно, но очень интересно", "Оооо божечки, столько инфы в одном посте", "Теперь есть ещё один повод ждать весну, кроме альбома".

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