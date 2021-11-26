Певица Надя Дорофеева, которая недавно выпустила новую песню "Я не твоя первая", решила показать непривычный осенне-зимний образ для прогулки.

Надя Дорофеева практически каждый день показывает в сети разные кадры и не забывает интриговать своими нарядами. В этот раз в Инстаграм Дорофеева показала оригинальную куртку с необычным дизайном.

«Восхищаюсь украинскими брендами и тем, какими темпами они развиваются. Это уже не просто история про моду, это бренды со своими ценностями и важными миссиями. Украинская мода с каждым годом становится экологичнее, устойчивее, качественнее, технологичнее…Посмотрите только, что творят! Один бренд придумал куртку, в которой есть встроенный переводчик, гарнитура, чтобы слушать музыку, защита данных и куча разных инновационных штук 🙆» делится мыслями Надя под кадром.

Поклонники обсудили образ исполнительницы, в том числе и супруг Владимир Дантес:

«Дай куртку! Она классная!🔥; Пальто с переводчиком. фантастика, так что если я встречусь с тобой и говорю по-итальянски, ты меня понимаешь 😂😂😂❤️Класно, что мода не стоит на месте и с каждым годом появляется что-то интереснинькое😍; Эта куртка😍; неожиданно, но приятно видеть такие перемены».

Ранее Надя Дорофеева выпустила новую песню "Я не твоя первая", которая является кавер-версией хита группы t.A.T.u "Подари мне любовь". Звезда уже опубликовала mood-видео на песню, которое опубликовала у себя на Ютубе. Сейчас многие обсуждают исполнение звезды в таком стиле.

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