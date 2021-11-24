Певец, блогер и муж украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, рассказал, кто для него кумир и чьи песни он с восхищением слушает.

Популярный блогер в своем Инстаграм старается делиться самым личным, передает Politeka.net.

В новом сторис Инстаграм Владимир Дантес рассказал, от чьего творчества он фанатеет. Как оказалось, дело обошлось без его жены Нади Дорофеевой, которая давно покорила сердца миллионов украинцев.

По словам артиста, он любит песни легендарной группы Queen с его солистом Фредди Меркьюри.

"Сегодня 30 лет со дня смерти моего кумира! Фредди Меркьюри. Для меня до сих пор нет круче артиста! Буду целый день слушать его треки! И вам советую", - написал певец.

Отметим, в других сторис Владимир Дантес действительно включил песни Queen и подпевал их в машине.

Отметим, Владимир в своем Инстаграм вспомнил, что придя на "Фабрику звезд", написал имена любимых исполнителей, среди которых был не только указанный выше Фредди Меркьюри, а также и Джон Ленон. Однако, чтобы казаться молодежным артист почему-то включил в перечень и Ларису Долину. Этот случай до сих пор забавляет певца, ведь он знал всего несколько ее песен, да и тогда популярность артистки уже давно спала.

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