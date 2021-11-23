Популярная украинская певица Надя Дорофеева на новом фото в Инстаграм показала главный предмет своего гардероба для этой осени.

Как пишет Politeka.net, бывшая солистка дуэта «Время и Стекло» поделилась новой публикацией в соцсети.

Дорофеева решила показать поклонникам свой теплый осенний образ. Певица сфотографировала себя в зеркале на фоне гардероба, который в их с Владимиром Дантесом доме занимает целую комнату. На фото Надя продемонстрировала, как одевается в ноябрьские холода.

Певица выбрала свободные светлые джинсы, белые кроссовки, белый свитер и короткую, но теплую бледно-зеленую куртку. Однако, главным элементом образа стал длинный шерстяной шарф в сине-бежевую клетку. Как призналась сама Дорофеева, в этом сезоне он стал ее настоящей любовью.

«Шарф - мой личный краш этой осени», - написала певица.

На ее пост ответила приемная дочь Потапа Наташа Горовая.

«Ты мой гайд по стилю», - написала девушка.

Поклонники Дорофеевой также не смогли пройти мимо.

«Новопассит- мой личный краш этой осени», «Красавица ты лучшая певица а голос твой из песен кайф», «Я хочу такой лук», «Эта очень красивая дама провоцирует любовь к шарфам, осторожно!», «Какой стиль обожаю твой стиль», «С тёмными волосами очень похожа на Белоснежку», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева нацепила крылья ангела и корсет, удивляя необычным образом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева покрасовалась в экстравагантном наряде, разозлив украинцев.

Также Politeka писала, что Дорофеева нацепила крылья ангела и корсет, удивляя необычным образом.