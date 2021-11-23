Популярная украинская певица Надя Дорофеева на новом фото в Инстаграм показала главный предмет своего гардероба для этой осени.
Как пишет Politeka.net, бывшая солистка дуэта «Время и Стекло» поделилась новой публикацией в соцсети.
Дорофеева решила показать поклонникам свой теплый осенний образ. Певица сфотографировала себя в зеркале на фоне гардероба, который в их с Владимиром Дантесом доме занимает целую комнату. На фото Надя продемонстрировала, как одевается в ноябрьские холода.
Певица выбрала свободные светлые джинсы, белые кроссовки, белый свитер и короткую, но теплую бледно-зеленую куртку. Однако, главным элементом образа стал длинный шерстяной шарф в сине-бежевую клетку. Как призналась сама Дорофеева, в этом сезоне он стал ее настоящей любовью.
«Шарф - мой личный краш этой осени», - написала певица.
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На ее пост ответила приемная дочь Потапа Наташа Горовая.
«Ты мой гайд по стилю», - написала девушка.
Поклонники Дорофеевой также не смогли пройти мимо.
«Новопассит- мой личный краш этой осени», «Красавица ты лучшая певица а голос твой из песен кайф», «Я хочу такой лук», «Эта очень красивая дама провоцирует любовь к шарфам, осторожно!», «Какой стиль обожаю твой стиль», «С тёмными волосами очень похожа на Белоснежку», - пишут люди.
Напомним, Дорофеева нацепила крылья ангела и корсет, удивляя необычным образом.
Как сообщала Politeka, Дорофеева покрасовалась в экстравагантном наряде, разозлив украинцев.
Также Politeka писала, что Дорофеева нацепила крылья ангела и корсет, удивляя необычным образом.