Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которой занимается продюсерский центр Алексее Попапенко (Потапа) Mozgi Entertainment, затронула тему гонораров.

Как пишет Politeka.net, бывшая солистка дуэта «Время и Стекло», которая сейчас строит сольную карьеру, рассказала об этом в интервью Маше Ефросининой.

Надя Дорофеева отметила, что изначально финансовыми в продюсерском центре MOZGI занималась его со-основательница, экс-супруга Потапа Ирина Горовая.

«Тогда я подумала, Боже мой, ну какая она жесткая, а сейчас я понимаю, что как круто, что Ира изначально строила все про бизнес», - призналась певица.

Надя Дорофеева добавила, что сейчас ее мнение очень изменилось.

«Сейчас, находясь в качестве не подопечного, а уже партнера проекта, я понимаю, почему, например, изначально так мало платили проекту и артистам. Я теперь по-другому уже на все это смотрю», - рассказала артистка.

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