Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что получила приглашение на сольный концерт от мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что получила приглашение на концерт от Владимира Дантеса, вместе с которым была судьей и тренером на шоу "Лига Смеха". Так, Ефросинина показала, что Дантес прислал ей букет белых тюльпанов и озвучила текст приглашения.

"Маша, приглашаю тебя на свой первый сольный концерт. Не дари мне цветы на концерте, дай подарить тебе цветы просто так", - написал Дантес в приглашении.

Ефросинина была поражена предложением певца и обратилась к его жене – Наде Дорофеевой.

"Наденька, тебе повезло", - сказала Маша.

Напомним, что Маша Ефросинина и Владимир Дантес были судьями и тренерами в юмористическом шоу "Лига Смеха". Так, победителем восьмого сезона стала команда из Тернополя "В активном поиске", тренером которой был Владимир Дантес.

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