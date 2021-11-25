Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что получила приглашение на сольный концерт от мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса.
Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что получила приглашение на концерт от Владимира Дантеса, вместе с которым была судьей и тренером на шоу "Лига Смеха". Так, Ефросинина показала, что Дантес прислал ей букет белых тюльпанов и озвучила текст приглашения.
"Маша, приглашаю тебя на свой первый сольный концерт. Не дари мне цветы на концерте, дай подарить тебе цветы просто так", - написал Дантес в приглашении.
Ефросинина была поражена предложением певца и обратилась к его жене – Наде Дорофеевой.
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"Наденька, тебе повезло", - сказала Маша.
Напомним, что Маша Ефросинина и Владимир Дантес были судьями и тренерами в юмористическом шоу "Лига Смеха". Так, победителем восьмого сезона стала команда из Тернополя "В активном поиске", тренером которой был Владимир Дантес.
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