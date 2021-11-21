Відома українська телеведуча Маша Єфросініна показала відео з генеральної репетиції півфіналу шоу "Танці з зірками" та засвітила своє плаття із глибоким вирізом у зоні декольте.

Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Маша Єфросініна, яка була зірковим тренером на шоу "Ліга Сміху" та має проєкт із Олею Поляковою на YouTube "Взрослые девочки", побувала в павільйоні, де знімають "Танці з зірками" та показала кадри із генеральної репетиції до півфіналу.

Як бачимо, Маша засвітила фрагмент, коли всі пари виходять на паркет. У півфіналі ми побачимо Артура Логая та Анну Кареліну, Ольгу Харлан та Дмитра Дікусара і Костянтина Войтенка з Роксоляною Маланчук.

"Генеральний прогін півфіналу", - написала Маша.

Також телеведуча показала шанувальникам своє плаття, у якому вона з’явиться на екрані. Так, Маша одягнула красиву зелену сукню із вирізами на талії та глибоким декольте.

Зірка була ще без макіяжу.

Зауважимо, що півфінал покажуть 21 листопада.

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