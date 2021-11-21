"Без вас буде зовсім не те"

Хореограф Аліна Лі, партнерка співака Дмитра Кадная (Kadnay) в "Танцях з зірками", зворушила зверненням, покинувши нещодавно проект.

Так, Каднай та Аліна Лі вилетіли з "Танців з зірками" в 11-му випуску, за крок від півфіналу. Рішення суддів, які поставили їм низькі оцінки, вибісило українців, адже за цю пару вболівало дуже багато.

У своєму новому пості в Instagram Аліна вилила душу, розкривши як сильно на неї вплинула участь у шоу, передає Politeka.net.

"96 днів • 3 місяці • 11 ефірів пролетіли миттєво 💫", - порахувала дівчина.

За цей час вони з Каднаєм встигли станцювати від ча-ча-ча і вальсу до бродвейського джазу і Vogue.

"Знаєте, відчуваю таке, ніби прожила ще одне, нове життя, повне новими емоціями, людьми, моментами ... я вдячна всім, хто був поруч. Кожен залишив свій слід 👣❤️, - заявила Аліна і окремо звернулася до Дмитра, - Партнер, @dimakadnay, спасибі, що довірився і довірив🪐 ти неймовірний! (пам'ятай те, що сказала на вухо коли пішли:)".

Користувачі підтримали танцівницю теплими словами в коментарях:

"Ви дуже хороша танцювальна пара! Я підтримувала Вас😍! Молодці! Ви, Аліна, неймовірний професіонал своєї справи! Красива, талановита, чуттєва😍"

"❤️ Без вас буде зовсім не те... Спасибі, щоб подарували таку кількість емоцій дивлячись на ваші танці"

"Мені тільки шкода, що це не пост переможців😢 але так потрібно. Питання: для чого"

"Моя найкраща 🔥❤️))) так хотіла, щоб ви виграли 😢 Ех("

Нагадаємо, партнерка Kadnay Аліна Лі розревілася перед камерами, дізнавшись вердикт суддів

Як повідомляла Politeka, Kadnay після вильоту з "Танців з зірками" зізнався, що відчуває до Аліни Лі

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