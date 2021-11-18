Известная танцовщица Алина Ли эмоционально отреагировала на их с Дмитрием Каднаем вылет из шоу «Танців з зірками», где они были в числе фаворитов.

Как известно, исполнителю Kadnay и его партнерше Алине Ли многие пророчили выступление в финале «Танців», ведь они были одними из фаворитов как для судей, так и для зрителей. Однако, в прошлом эфире шоу пара отправилась домой.

Во время бэкстейджа Алина Ли не сдержала своих эмоций.

«Я сейчас начну просто плакать. Вам это нужно?», - спросила хореограф в ответ на просьбу прокомментировать свое состояние.

В результате она действительно расплакалась перед камерами, а говорить пришлось ее партнеру.

«Алина хочет поблагодарить всех, кто нас поддерживал все это время», - заявил Каднай.

Позже Алина все же смогла совладать с эмоциями и рассказала об обещании, которое ей дал Дмитрий.

«Я ему говорю: ты должен мне пообещать, мы за проектом должны хоть разочек еще встретиться. Он пообещал!», - рассказала Алина Ли.

Напомним, Kadnay после вылета из "Танців з зірками" признался, что чувствует к Алине Ли.

Как сообщала Politeka, украинцы ополчились против полуфиналиста "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что претенденты на победу в "Танцях з зірками" вылетели в шаге от полуфинала.