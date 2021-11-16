Украинский певец Дмитрий Каднай после вылета из «Танців з зірками» честно признался, что для него значил проект и как он относится к своей партнерше по шоу.
Как известно, артист, выступающий под сценическим именем Kadnay, был одним из фаворитов судей и зрителей. Многие пророчили ему если не победу, то хотя бы выступление в финале. Однако, в прошлом эфире «Танців з зірками» именно пара Дмитрий Каднай и Алина Ли покинула проект.
В бэкстейдже шоу Каднай признался, что давно хотел научиться танцевать, поэтому проект подарил ему незаменимый опыт.
Певец также признался, что его партнерша, Алина Ли, оказалась для него идеальной.
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«Первая репетиция с Алиной: я почувствовал, что это мой человек! Моментально! Это для меня безумно важно! И еще раз повторюсь: я бы ни с кем из партнерш не смог бы сделать это так, пройти так далеко, как мы это сделали с Алиной», - рассказал Дмитрий.
Он добавил, что на шоу они с партнершей прожили «целую жизнь».
«Четыре месяца мы уже танцуем…и это прекрасно!», - подытожил Каднай.
Напомним, претенденты на победу в "Танцях з зірками" вылетели в шаге от полуфинала.
Как сообщала Politeka, Алина Ли после травмы Кадная на "Танцях з зірками" удивила заявлением.
Также Politeka писала, что фаворит "Танців з зірками" Каднай после болезни показал, как отплясывал на "Женском Квартале".