Украинский певец Дмитрий Каднай после вылета из «Танців з зірками» честно признался, что для него значил проект и как он относится к своей партнерше по шоу.

Как известно, артист, выступающий под сценическим именем Kadnay, был одним из фаворитов судей и зрителей. Многие пророчили ему если не победу, то хотя бы выступление в финале. Однако, в прошлом эфире «Танців з зірками» именно пара Дмитрий Каднай и Алина Ли покинула проект.

В бэкстейдже шоу Каднай признался, что давно хотел научиться танцевать, поэтому проект подарил ему незаменимый опыт.

Певец также признался, что его партнерша, Алина Ли, оказалась для него идеальной.

«Первая репетиция с Алиной: я почувствовал, что это мой человек! Моментально! Это для меня безумно важно! И еще раз повторюсь: я бы ни с кем из партнерш не смог бы сделать это так, пройти так далеко, как мы это сделали с Алиной», - рассказал Дмитрий.

Он добавил, что на шоу они с партнершей прожили «целую жизнь».

«Четыре месяца мы уже танцуем…и это прекрасно!», - подытожил Каднай.

Напомним, претенденты на победу в "Танцях з зірками" вылетели в шаге от полуфинала.

Как сообщала Politeka, Алина Ли после травмы Кадная на "Танцях з зірками" удивила заявлением.

Также Politeka писала, что фаворит "Танців з зірками" Каднай после болезни показал, как отплясывал на "Женском Квартале".