Хореограф Алина Ли, партнерша певца Дмитрия Кадная (Kadnay) в "Танцях з зірками", растрогала обращением, покинув недавно проект.
Так, Каднай и Алина Ли вылетели из "Танців з зірками" в 11-м выпуске, в шаге от полуфинала. Решение судей, поставивших им низкие оценки, выбесило украинцев, ведь за эту пару болели очень многие.
В своем новом посте в Инстаграм Алина излила душу, раскрыв как сильно на нее повлияло участие в шоу, передает Politeka.net.
"96 дней • 3 месяца • 11 эфиров пролетели мгновенно 💫", - посчитала девушка.
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За это время они с Каднаем успели станцевать от ча-ча-ча и вальса до бродвейского джаза и Vogue.
"Знаете, испытываю такое чувство, будто прожила еще одну, новую жизнь, полную новыми эмоциями, людьми, моментами… Я благодарна всем, кто был рядом. Каждый оставил свой след 👣❤️, - заявила Алина и отдельно обратилась к Дмитрию, - Партнёр, @dimakadnay, спасибо, что доверился и доверил🪐 ты невероятный! (помни то, что сказала на ухо когда уходили:)".
Пользователи поддержали танцовщицу теплыми словами в комментариях:
"Вы очень хорошая танцевальная пара! Я поддерживала Вас😍! Молодцы! Вы, Алина, невероятный профессионал своего дела👏! Красивая, талантливая, чувственная😍"
"❤️ без вас будет совсем не то... Спасибо, чтоб подарили такое количество эмоций смотря на ваши танцы"
"Мне только жаль, что это не пост победителей😢 но так нужно. Вопрос: для чего"
"Моя лучшая 🔥❤️))) Так хотела, чтобы вы выиграли 😢 эх("
Напомним, партнерша Kadnay Алина Ли разревелась перед камерами, узнав вердикт судей
Как сообщала Politeka, Kadnay после вылета из "Танців з зірками" признался, что чувствует к Алине Ли
Также Politeka писала, что Кадная после жаркой румбы на "Танцях з зірками" решили женить на партнерше