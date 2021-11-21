Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала видео с генеральной репетиции полуфинала шоу "Танці з зірками" и засветила свое платье с глубоким вырезом в зоне декольте.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая была звездным тренером на шоу "Лига Смеха" и имеет проект с Олей Поляковой на YouTube "Взрослые девочки", побывала в павильоне, где снимают "Танці з зірками" и показала кадры с генеральной репетиции полуфинала.

Как видим, Маша засветила фрагмент, когда все пары выходят на паркет. В полуфинале мы увидим Артура Логая и Анну Карелину, Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара и Константина Войтенко с Роксоляной Маланчук.

"Генеральный прогон полуфинала", - написала Маша.

Также телеведущая показала поклонникам свое платье, в котором она появится на экране. Так, Маша надела красивое зеленое платье с вырезами на талии и глубоким декольте.

Звезда была еще без макияжа.

Заметим, что полуфинал покажут 21 ноября.

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