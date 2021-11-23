Співачка Оля Полякова разом з ведучою Машею Єфросиніною, з якою вони разом працюють над проектом "Дорослі дівчатка", показали розкішні образи для "Танців з зірками" і розповіли про Машоль.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова і Маша Єфросиніна разом працюють над програмою "дорослі дівчатка". Фанати почали підозрювати знаменитостей в романтичних стосунках і почали створити безліч коротких відео для Тікток з хештегом "Машоль" (з'єднання імен Маша і Оля), де Єфросиніна і Полякова, на думку фанатів, не приховують своїх теплих почуттів один до одного.

І на нових сторіс в Instagram Оля Полякова підігріла інтерес фанатів, записавши провокаційне відео. На кадрах Оля і Маша стояли в сукнях, позуючи для фото на "Танцях з зірками".

"Ти знаєш, що у нас є з тобою, коли шарять разом, як це називається. Нас тепер шипперят (уявляти, що пара перебуває в романтичних стосунках, - прим. ред.). Ми тепер Машоль і у нас там любов", - сказала Оля на відео.

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