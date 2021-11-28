Известный юморист и участник шоу "Холостячка" Александр Эллерт показал, как проводит время после расставания с возлюбленной Мишиной.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский комик и блогер Александр Эллерт, который открыто рассказал об окончательном разрыве с "Холостячкой" Ксенией Мишиной, поделился в сети забавным кадром. На новом фото в Instagram артист показал, чем занимается сейчас.

Как видно, на снимке Саша запечатлена на каком-то мероприятии, он стоит с микрофоном в руках и с серьезным видом копается в своем телефоне. Перед камерой комик появился в серых джинсах и черной футболке.

В подписи к публикации Эллерт написал: "Это я смотрю, какие глупости в этом вашем современном как его инстаграмме пишите". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Саши: "Часто наблюдая за вами подымается настроение, не знаю скрывается ли за вашей улыбкой осадок на душе. Но вы умничка, так держать", "А что там пишут?", "Да ладно, не воспринимай близко к сердцу, у нас люди вечно любят лезть куда не надо", "Пишут, что вы больше не вместе".

Напомним, Эллерт обескуражил переменами во внешности после точки в отношениях с "холостячкой" Мишиной: "Прям мое".

Как сообщала Politeka, Эллерт с кольцом в руке вызвал ажиотаж после перипетий с Мишиной: "Пара по крови".

Также Politeka писала, что Эллерт не выдержал и раскрыл правду о своих отношениях с "Холостячкой" Мишиной: "Дайте нам спокойствие!".