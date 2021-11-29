Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес в своем Instagram показал фото двойника вице-победителя "Танців з зірками" Дмитрия Дикусара.

Как пишет Politeka.net, известный украинский певец Владимир Дантес, бывший участник популярной группы " ДИО. фильмы", в своем Instagram опубликовал фотографию хореографа и участника шоу "Танці з зірками" Дмитрия Дикусара и дизайнера Ивана Фролова, которые очень похожи между собой.

"Смотрю "Танці з зірками" и не могу понять, а всем ок, что дизайнер Иван Фролов в свободное время танцует под именем Дмитрий Дикусар?",- написал Владимир Дантес.

Напомним, что в воскресенье, 28 ноября, состоялся финал шоу "Танці з зірками", победителями которого стали актер Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. Олимпийская чемпионка Ольга Харлан, выходившая на паркет из Дмитрием Дикусаром, стали вице-победителями, а Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук заняли третье место.

Ранее Politeka писала, что Логай перед финалом шоу заткнул за пояс Дмитрия Дикусара: "Отдайте кубок Артуру...".

Напомним, что муж Дорофеевой Дантес поддержал Билана после "пьяного" концерта: "Я его понимаю".

A еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес в новом амплуа заговорил о кризисе среднего возраста: "Я начал понимать...".