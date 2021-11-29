В воскресенье, 28 ноября, состоялся финал популярного шоу «Танцы со звездами», победу в котором одержал украинский актер и певец Артур Логай.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у ведущего шоу Юрий Горбунова появилось фото с победителями. Шоумен решил прокомментировать победу Логая.

«Победители 8 сезона "Танцев со звездами"!! Артур Логай и Анна Карелина!! Сезон закончился!! Браво и благодарность всем!», - отметил Горбунов.

«Заслужено», - высказалась под постом Иванна Онуфрийчук.

Впрочем, не все украинцы пришли в восторг от победы артиста.

«Войтенко лучший! Логай - кроме поддержек не на что смотреть», «Поздравляю, но я болела за Войтенко, он намного лучше танцевал чем Логай», «Ура, наконец то, закончился этот бред», «Фу даже противно, позор, худшие танцы», «Видно, что было заранее решено кто выиграет. Танцевать он не умеет. Были и более сильные участники», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Логай перед финалом шоу решился на откровенность: "Я теперь не...".

А еще Politeka писала, что Артур Логай не сдержался после победы в танцевальном шоу: "Все, что вы сделали...".

Также Politeka сообщала, что Логай перед финалом «Танцев со звездами» заткнул за пояс Дмитрия Дикусара: «Отдайте кубок…».