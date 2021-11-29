Певец Виктор Павлик публично прокомментировал «разборки» своей бывшей и нынешней жен, выразив свое отношение к их конфликту, который женщины вынесли на публику.

Как пишет Politeka.net, артист сделал заявление в программе «Зірковий шлях».

Ранее между бывшей женой Виктора Павлика Ларисой Созаевой и его нынешней супругой, 27-летней Екатериной Репяховой, разгорелся очередной скандал. Репяхова косвенно обвинила Ларису в том, что та якобы пытается «уничтожить» ее блог при помощи ботов. В свою очередь, Созаева опровергла эти обвинения, но в процессе снова «проехалась» по девушке, с которой ей изменял Павлик.

Сам певец долго не вмешивался в этот конфликт. Он заявил, что сейчас просто хочет, чтобы он закончился, и между всеми участниками скандала воцарился мир.

«Эти наши разборки в середине семьи…Как-то так произошло, что Лариса высказалась не очень красиво, я считаю…Хочется покоя, хочется мира. Вообще у меня мечта, чтобы мы все помирились и чтобы мы все мирно жили, дружили…Я очень-очень хочу пожелать Ларисе – своей бывшей жене – чтобы она нашла все-таки счастье. Чтобы все прошлое осталось позади…Павла уже не вернуть все-равно. Если бы настал мир, то это наоборот успокоило бы всех, и в том числе душу Павла», - заявил певец.

Отметим, что Павел – покойный сын артиста и Созаевой. Пока парень боролся с раком, его отец ушел от них с матерью и начал строить отношения с молодой возлюбленной. Павла не стало в прошлом августе.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика после скандала похвасталась преображением.

Как сообщала Politeka, Репяхова выставила напоказ семейную идиллию после скандала с экс-женой Павлика.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика рассказала, чем умный отличается от дурака.