Молодая супруга известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, у которой сейчас серьезный конфликт с экс-женой певца, рассказала, чем отличатся умный человек.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова решила подать в суд на экс-супругу Виктора Павлика Ларису Созаеву из-за регулярных оскорблений. Кроме того, именно ее Репяхова заподозрила во вредительстве своей блогерской деятельности.

Жена Виктора Павлика отметила, что в сложившейся ситуации ее очень поддерживает аудитория.

Она даже опубликовала фрагмент одного из сообщений.

«Есть скандинавская поговорка, которую многим из нас следовало бы сделать девизом всей жизни: «Северный ветер создал викингов». Откуда мы взяли, что спокойная жизнь, полная удовольствия, отсутствие трудностей и забот способны сами по себе сделать людей хорошими или счастливыми? Самое важное в жизни состоит не в том, чтобы максимально использовать свои успехи. Каждый дурак способен на это. Действительно важным является умение извлекать пользу из потерь. Это требует ума; в этом и заключается разница между умным человеком и дураком», - говорится в сообщении.

"Опять Лору подколола", - отреагировали фолловеры на пост Екатерины Репяховой.

Politeka писала, что Павлик жестко обратился к бывшей после скандала с молодой женой: «Я тебе ничего не должен»

Напомним, что жена Виктора Павлика решила подправить свою внешность: кадры из клиники.

A еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика Репяхова рассказала, что ее хотят уничтожить и намекнула, кто за этим стоит: "Не может простить мне..."