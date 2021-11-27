Молодая супруга известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, у которой сейчас серьезный конфликт с экс-женой певца, рассказала, чем отличатся умный человек.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова решила подать в суд на экс-супругу Виктора Павлика Ларису Созаеву из-за регулярных оскорблений. Кроме того, именно ее Репяхова заподозрила во вредительстве своей блогерской деятельности.

Жена Виктора Павлика отметила, что в сложившейся ситуации ее очень поддерживает аудитория.

Лора Созаева, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова

Она даже опубликовала фрагмент одного из сообщений.

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«Есть скандинавская поговорка, которую многим из нас следовало бы сделать девизом всей жизни: «Северный ветер создал викингов». Откуда мы взяли, что спокойная жизнь, полная удовольствия, отсутствие трудностей и забот способны сами по себе сделать людей хорошими или счастливыми? Самое важное в жизни состоит не в том, чтобы максимально использовать свои успехи. Каждый дурак способен на это. Действительно важным является умение извлекать пользу из потерь. Это требует ума; в этом и заключается разница между умным человеком и дураком», - говорится в сообщении.

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