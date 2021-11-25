Украинский певец Виктор Павлик вмешался в конфликт между своей бывшей и нынешней женой, заявив, что хочет поставить в нем точку.

Как известно, прошлые отношения 55-летнего артиста закончились громким скандалом. Он ушел от своей бывшей жены Ларисы Созаевой к 27-летней Екатерине Репяховой, с которой поженился в прошлом году. При этом выяснилось, что их отношения с молодой девушкой начались, когда певец еще был в браке, а их с Лорой сын Павел боролся с раком.

После ухода мужа и смерти сына Созаева несколько раз выступала с публичной критикой в адрес Павлика и его новой жены. Недавно она даже заявляла, что из-за них ее могут выселить из нынешней квартиры. Репяхова активно отвечает на эти претензии в своем блоге, однако сам Павлик до этого предпочитал отмалчиваться.

Однако, в новом посте он решил высказать все, что думает об этом конфликте. Он подчеркнул, что долго молчал так как сильно уважает бывшую супругу. Павлик также заверил, что всегда ее поддерживал, иногда даже наперекор нынешней жене.

«Так бывает… наши дороги разошлись. Я ушел! И я хотел этого! И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь!», - заявил певец.

В своем посте он пообещал отдать бывшей супруге все, лишь бы прекратить конфликт.

«Я тебе Лора отдам все, что у меня есть. Мне ничего не нужно, главное, будь счастлива! Очень тебя прошу! Просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен», - подытожил Павлик.

Напомним, Репяхова показала, как 55-летний Виктор Павлик поддерживает ее в трудную минуту.

Как сообщала Politeka, жена Виктора Павлика раскрыла подробности о своей семье.

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