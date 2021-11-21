Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая вдвое его младше, укатила в Одессу, прихватив с собой маленького сына и маму.

55-летний музыкант Виктор Павлик женат на девушке, которая годится ему в дочери. Екатерине Репяховой 27 лет и она является его концертным директором, а также активно ведет свой Инстаграм.

Пара воспитывает маленького сына Михаила, которому нет еще и полугода. Супруги часто путешествуют и всюду берут с собой малыша.

На последних фото, которые Екатерина выложила в разделе Stories показано, как она проводит время в Одессе без мужа.

Девушка гуляет с ребёнком по городу, обедает в ресторанах, а компанию ей составила ее мама, которая помогает с маленьким Мишей.

На кадрах супруга исполнителя хита «Шикидим» говорит, что ей очень нравится Одесса.

Отметим, что теща Виктора Павлика старше его всего на четыре года.

Напомним, что Екатерина Репяхова рассказала, как перевоспитала звездного мужа: «Мне понадобились года…».

А еще Politeka писала, что Екатерина Репяхова показала своих родственников и рассказала о семье: "Пытается забрать все".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Репяхова похвасталась сыном и рассказала, как непросто ей приходится: "Буду держаться...".