27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, рассказала, как ей приходится непросто из-за маленького ребенка - сына Михаила.

Блогерша и концертный директор супруга, Екатерина Репяхова, активно ведет свой Инстаграм, в котором рассказывает о буднях, передает Politeka.net. Нередко девушка раскрывает правду, в чем испытывает трудноти.

На новых кадрах молодая жена Виктора Павлика показала маленького сына, лицо которого сияло от радости.

А на следующих кадрах Екатерина Репяхова призналась, что испытывает трудности из-за малыша. Как известно, воспитание ребенка приносит немало хлопот, и часто родители не могут выспаться - в этом и призналась девушка, записывая сторис.

"Пришла на маникюр. Спать хочу, просто умираю, будто уже ночь. Ну, ничего, буду держаться", - поделилась звезда Сети.

На кадрах Екатерина предстала в светлой крутке и шапке, и в темных брюках.

Позже жена Павлика рассказала, что будет делать себе нюдовый маникюр, а завтра она уже собирается в Одессу.

Отметим, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик расписались в прошлом году, позже у пары родился сын Михаил. Для девушки это первый ребенок, а для ее мужа - четвертый.

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