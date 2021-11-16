Молодая жена известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая родила ему сына Михаила, рассказала, как научила супруга делать ей приятно.
Как передает Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова является женой известного 55-летнего артиста Виктора Павлика. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится подробностями личной жизни.
«Как же я люблю цветы! Честно сказать, мой муж в начале наших отношений совсем не дарил цветы😢 Мне понадобились года, чтобы убедить его, сколько же радости, счастья и вдохновения они дарят в любое время года!❤ Для каждой девочки так важно внимание», - написала она в новом посте.
Репяхова отметила, что любит не только принимать букеты, но также радует ими своих близких.
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«Я обожаю дарить цветы маме и всем своим подружкам. Ведь жизнь такая быстротечная и хочется, чтобы в ней было как можно больше прекрасного», - добавила Екатерина.
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