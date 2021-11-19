27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала о своей семье, опубликовав фото с родственниками.

Блогерша Екатерина Репяхова сейчас строит свою семью с Виктором Павликом, от которого родила сына Михаила, передает Politeka.net. Звезда интернета много личного рассказывает в аккаунте Инстаграм, а в этот раз решила показать фото семьи.

Девушка стала третьим ребенком в семье - у Екатерины есть сестра и брат. В кадре они обнимались и улыбались.

"Я третья в семье. Разница в возрасте 13 и 11 лет", - написала Репяхова.

Также жена Виктора Павлика опубликовала фото, где она еще кроха и на руках своего отца.

Примечательно, что в одном из интервью в прошлом году девушка рассказала о непростых отношениях с отцом. По ее словам, родственник лишь изредка появляется в жизни своих детей и бывшей супруги с угрозами. Репяхова уверена, что у ее отца есть проблемы с психическим здоровьем.

Жена Павлика поделилась, что отец заложил семейный дом, но обанкротился, потом он начал подавать жалобы в прокуратуру на мать Екатерины.

"Он ненавидит своих детей, он пытается забрать у них все, что есть. Он маму называет ненормальной", - поделилась Екатерина.

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