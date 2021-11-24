Жена 55-летнего украинского артиста Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова показала, как муж радует ее в холодную пору, и подшутила сама над собой.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Репяхова показала, как муж подарил ей букет цветов.

«Любимая, это тебе цветочки. Просто так. Потому что холодно на улице. Снег уже идет. Поэтому цветочки тебе, пусть согревают душу», - отметил Виктор Павлик.

После этого блогерша сняла поющего мужа, и пошутила, что эта песня после презента выглядит очень забавно.

«Один раз в год сады цветут…», - пропел жене 55-летний Виктор Павлик.

Также Репяхова поспешила объяснить поклонникам, что на самом деле артист решил порадовать ее не просто так. Девушку что-то очень расстроило, поэтому Павлик проявил заботу и решил ее порадовать таким образом.

«Кому-то мои успехи не дают покоя. Но у этого человека ничего не получится. У меня адекватные рекламодатели и знают, сколько я вкладываю в свой блог», - добавила Репяхова, намекая на неприятности.

Напомним, что Екатерина Репяхова показала подросшего сына: «Миша очень…».

Как сообщала Politeka, Репяхова раскрыла подробности о своей семье: "на мою жизнь повлияла...".

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