Жена 55-летнего украинского артиста Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова показала, как муж радует ее в холодную пору, и подшутила сама над собой.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Репяхова показала, как муж подарил ей букет цветов.
«Любимая, это тебе цветочки. Просто так. Потому что холодно на улице. Снег уже идет. Поэтому цветочки тебе, пусть согревают душу», - отметил Виктор Павлик.
После этого блогерша сняла поющего мужа, и пошутила, что эта песня после презента выглядит очень забавно.
«Один раз в год сады цветут…», - пропел жене 55-летний Виктор Павлик.
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Также Репяхова поспешила объяснить поклонникам, что на самом деле артист решил порадовать ее не просто так. Девушку что-то очень расстроило, поэтому Павлик проявил заботу и решил ее порадовать таким образом.
«Кому-то мои успехи не дают покоя. Но у этого человека ничего не получится. У меня адекватные рекламодатели и знают, сколько я вкладываю в свой блог», - добавила Репяхова, намекая на неприятности.
Напомним, что Екатерина Репяхова показала подросшего сына: «Миша очень…».
Как сообщала Politeka, Репяхова раскрыла подробности о своей семье: "на мою жизнь повлияла...".
Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова показала свою маму: старше всего на четыре года.