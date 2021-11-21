Дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка вдвічі його молодша, покотила в Одесу, прихопивши з собою маленького сина і маму.
55-річний музикант Віктор Павлік одружений на дівчині, яка годиться йому в дочці. Катерині Репяховій 27 років і вона є його концертним директором, а також активно веде свій Instagram.
Пара виховує маленького сина Михайла, якому немає ще й півроку. Подружжя часто подорожують і всюди беруть з собою малюка.
На останніх фото, які Катерина виклала в розділі Stories показано, як вона проводить час в Одесі.
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Дівчина гуляє з дитиною по місту, обідає в ресторанах, а компанію їй склала її мама, яка допомагає з маленьким Мішею.
На кадрах дружина виконавця хіта "Шикидим " каже, що їй дуже подобається Одеса.
Зазначимо, що теща Віктора Павлика старша за нього всього на чотири роки.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова розповіла, як перевиховала зіркового чоловіка: «мені знадобилися роки...».
А ще Politeka писала, що Катерина Репяхова показала своїх родичів і розповіла про сім'ю: "намагається забрати все".
Також Politeka повідомляла, що Катерина Репяхова похвалилася сином і розповіла, як непросто їй доводиться: "буду триматися...".