Зараз дружина Павлика знаходиться в Одесі

Дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка вдвічі його молодша, покотила в Одесу, прихопивши з собою маленького сина і маму.

55-річний музикант Віктор Павлік одружений на дівчині, яка годиться йому в дочці. Катерині Репяховій 27 років і вона є його концертним директором, а також активно веде свій Instagram.

Пара виховує маленького сина Михайла, якому немає ще й півроку. Подружжя часто подорожують і всюди беруть з собою малюка.

На останніх фото, які Катерина виклала в розділі Stories показано, як вона проводить час в Одесі.

Дівчина гуляє з дитиною по місту, обідає в ресторанах, а компанію їй склала її мама, яка допомагає з маленьким Мішею.

На кадрах дружина виконавця хіта "Шикидим " каже, що їй дуже подобається Одеса.

Зазначимо, що теща Віктора Павлика старша за нього всього на чотири роки.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова розповіла, як перевиховала зіркового чоловіка: «мені знадобилися роки...».

А ще Politeka писала, що Катерина Репяхова показала своїх родичів і розповіла про сім'ю: "намагається забрати все".

Також Politeka повідомляла, що Катерина Репяхова похвалилася сином і розповіла, як непросто їй доводиться: "буду триматися...".