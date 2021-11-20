Молода дружина 55-річного українського виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як проводить час зі своїм маленьким сином, якого всюди бере з собою.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Репяхова народила своєму зірковому чоловіку сина, якого назвали Михайло. Під час вагітності і після пологів Репяхова не припиняла працювати, займаючись блогерською діяльністю. Також вона є концертним директором свого чоловіка.

Судячи з Instagram Репяхової, жінка часто їздить на гастролі з артистом. Іноді з собою вона бере маленького сина. На свіжих фото Репяхова показала, як проводить час з сином в Одесі.

"Чудовий день в Одесі", - підписала фото Репяхова.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Які ви класні", "Щастя вам і здоров'я. Міша дуже миленький хлопчик!", "Який він класний", "Який гарненький", "Ви щаслива жінка", "Яка ви молодець, що подорожуєте з дитиною", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова розповіла, як перевиховала зіркового чоловіка: «мені знадобилися роки...».

А ще Politeka писала, що Катерина Репяхова показала своїх родичів і розповіла про сім'ю: "намагається забрати все".

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