Молодая жена 55-летнего украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как проводит время со своим маленьким сыном, которого всюду берет с собой.

Как сообщает Politeka.net, недавно Репяхова родила своему звездному мужу сына, которого назвали Михаил. Во время беременности и после родов Репяхова не прекращала работать, занимаясь блогерской деятельностью. Также она является концертным директором своего мужа.

Судя по Инстаграм Репяховой, женщина часто ездит на гастроли с артистом. Иногда с собой она берет маленького сына. На свежих фото Репяхова показала, как проводит время с сыном в Одессе.

«Замечательный день в Одессе», - подписала фото Репяхова.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какие вы классные», «Счастья Вам и здоровья. Миша очень миленький мальчик!», «Какой он классный», «Какой хорошенький», «Вы счастливая женщина», «Какая вы молодец, что путешествуете с ребенком», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Репяхова рассказала, как перевоспитала звездного мужа: «Мне понадобились года…».

А еще Politeka писала, что Екатерина Репяхова показала своих родственников и рассказала о семье: "Пытается забрать все".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Репяхова похвасталась сыном и рассказала, как непросто ей приходится: "Буду держаться...".