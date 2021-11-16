Молода дружина відомого українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка народила йому сина Михайла, розповіла, як навчила чоловіка робити їй приємно.

Як передає Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова є дружиною відомого 55-річного артиста Віктора Павлика. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться подробицями особистого життя.

"Як же я люблю квіти! Чесно сказати, мій чоловік на початку наших відносин зовсім не дарував квіти☺ мені знадобилися року, щоб переконати його, скільки ж радості, щастя і натхнення вони дарують в будь-який час року!❤ Для кожної дівчинки так важлива увага", - написала вона в новому пості.

Репяхова зазначила, що любить не тільки приймати букети, але також радує ними своїх близьких.

"Я обожнюю дарувати квіти мамі і всім своїм подружкам. Адже життя таке швидкоплинне і хочеться, щоб в ньому було якомога більше прекрасного», - додала Катерина.

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