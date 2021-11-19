27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, розповіла про свою сім'ю, опублікувавши фото з родичами.

Блогерша Катерина Реп'яхова зараз будує свою сім'ю з Віктором Павликом, від якого народила сина Михайла, передає Politeka.net. Зірка інтернету багато особистого розповідає у акаунті Instagram, а цього разу вирішила показати фото родини.

Дівчина стала третьою дитиною в сім'ї - у Катерини є сестра і брат. У кадрі вони обіймалися і посміхалися.

"Я третя в сім'ї. Різниця у віці 13 і 11 років", - написала Реп'яхова.

Також Дружина Віктора Павлика опублікувала фото, де вона ще крихітка і на руках свого батька.

Примітно, що в одному з інтерв'ю минулого року дівчина розповіла про непрості стосунки з батьком. За її словами, родич лише зрідка з'являється в житті своїх дітей і колишньої дружини з погрозами. Реп'яхова впевнена, що у її батька є проблеми з психічним здоров'ям.

Дружина Павлика поділилася, що батько заклав сімейний будинок, але збанкрутував, потім він почав подавати скарги в прокуратуру на матір Катерини.

"Він ненавидить своїх дітей, він намагається забрати у них все, що є. Він маму називає ненормальною", - поділилася Катерина.

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