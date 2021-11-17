27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, розповіла, як їй доводиться непросто через маленьку дитину - сина Михайла.
Блогерка і концертна директорка чоловіка, Катерина Реп'яхова, активно веде свій Instagram, в якому розповідає про будні, передає Politeka.net. Нерідко дівчина розкриває правду, в чому відчуває важкості.
На нових кадрах молода дружина Віктора Павліка показала маленького сина, обличчя якого сяяло від радості.
А на наступних кадрах Катерина Реп'яхова зізналася, що відчуває труднощі через малюка. Як відомо, виховання дитини приносить чимало клопоту, і часто батьки не можуть виспатися - в цьому і зізналася дівчина, записуючи сторіс.
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"Прийшла на манікюр. Спати хочу, просто вмираю, ніби вже ніч. Ну, нічого, буду триматися", - поділилася зірка мережі.
На кадрах Катерина постала в світлій крутці і шапці, і в темних брюках.
Пізніше дружина Павліка розповіла, що робитиме собі нюдовий манікюр, а завтра вона вже збирається в Одесу.
Зазначимо, Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік розписалися в минулому році, пізніше у пари народився син Михайло. Для дівчини це перша дитина, а для її чоловіка - четверта.
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