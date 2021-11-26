Четвертая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала поклонникам, что ее личный блог в Instagram пытаются уничтожить с помощью ботов.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Репяхова, которая на много лет моложе Виктора Павлика, работала концертным директором певца, а в 2020 году вышла за него замуж.

К этому Павлик был женат на Ларисе Созаевой. К сожалению, их общий сын Павел умер от рака.

Сейчас Павлик и Репяхова воспитывают общего сына Михаила. В социальной сети Instagram Репяхова ведет блог о материнстве и неплохо зарабатывает на этом. Однако недавно Екатерина заявила, что ее блог в Instagram пытаются уничтожить и тонко намекнула, кто за этим стоит.

"МЕНЯ ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ. Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч долларов.

Я начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей. Кроме одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор!",- написала Репяхова.

Однако Екатерина отметила, что эта ситуация будет только стимулом для нее и возможностью воплотить свои мечты в жизнь.

Поклонники поддержали четвертую жену Павлика в сложный момент и заподозрили в этом третью жену певца – Ларису Созаеву.

"Ого! Неужели Ларисе все неймётся???? Катя, держитесь🙌❤️", "Ого ...Я даже не знаю, что сказать. Твои люди действительно с тобой, и не сдавайся, все наладится ❤️ Ты по-прежнему мой любимый блогер ✨💛 ", "Мы с Вами❤️❤️❤️❤️", "Вы молодец так держать 🔥🔥🔥🔥🔥 главное никогда не сдаваться 👏👏👏👏 Вы лучшая 🔥🔥🔥 ", " Какие злые люди есть и никак не могут успокоиться, я поняла о ком вы имеете в виду ((это ужас. Там просто одиночество вот и душит, что хочет мести...к сожалению ( " , - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Репяхова показала, как 55-летний Виктор Павлик поддерживает ее в трудную минуту: "Любимая, это тебе...".

Напомним, что жена Виктора Павлика решила подправить свою внешность: кадры из клиники.

A еще Politeka сообщала, что Екатерина Репяхова неожиданно показала тещу Виктора Павлика: старше всего на четыре года.