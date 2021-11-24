Дружина 55-річного українського артиста Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова показала, як чоловік радує її в холодну пору, і пожартувала сама над собою.

Як передає Politeka.net, в Instagram Репяхова показала, як чоловік подарував їй букет квітів.

"Кохана, це тобі квіточки. Просто так. Тому що холодно на вулиці. Сніг вже йде. Тому квіточки тобі, нехай зігрівають душу", - зазначив Віктор Павлік.

Після цього блогерка зняла співаючого чоловіка, і пожартувала, що ця пісня після презенту виглядає дуже забавно.

"Один раз на рік сади цвітуть...", - проспівав дружині 55-річний Віктор Павлік.

Також Репяхова поспішила пояснити шанувальникам, що насправді артист вирішив порадувати її не просто так. Дівчину щось дуже засмутило, тому Павлик проявив турботу і вирішив її порадувати таким чином.

"Комусь мої успіхи не дають спокою. Але у цієї людини нічого не вийде. У мене адекватні рекламодавці і знають, скільки я вкладаю в свій блог", - додала Репяхова, натякаючи на неприємності.

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