Дружина відомого українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, яка нещодавно народила сина Михайла, зізналася, що зважилася на зміни у своїй зовнішності.

Як пише Politeka.net, 27-річна дружина 55-річного артиста активно веде свій блог в Instagram, в якому ділиться найдрібнішими подробицями про своє життя. Цього разу Катерина вирішила розповісти про те, що має намір змінити в собі.

Катерина Репяхова показала кадри з клініки, також вона запропонувала фоловерам вгадати, що вона вирішила змінити у своїй зовнішності, але ніхто так і не здогадався.

Подружжя Віктора Павлика зізналася, що вирішила поправити зуб.

Вирішити свою проблему Катерина Репяхова має намір за допомогою елайнерів.

Також вона показала, як виглядають елайнери, який їй потрібно буде носити близько року.

Нагадаємо, Катерина Репяхова і Віктор Павлик одружилися в 2020 році, а в 2021-му у них народився син.

Нагадаємо, Дружина Віктора Павлика розкрила подробиці про свою сім'ю: "багато в чому на моє життя вплинула..."

Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова показала підрослого сина від Віктора Павлика, кадри.

Також Politeka писала, що Дружина Віктора Павлика показала старшу сестру, брата і батька, який їх "ненавидить".