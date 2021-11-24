Дружина відомого українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, яка нещодавно народила сина Михайла, зізналася, що зважилася на зміни у своїй зовнішності.
Як пише Politeka.net, 27-річна дружина 55-річного артиста активно веде свій блог в Instagram, в якому ділиться найдрібнішими подробицями про своє життя. Цього разу Катерина вирішила розповісти про те, що має намір змінити в собі.
Катерина Репяхова показала кадри з клініки, також вона запропонувала фоловерам вгадати, що вона вирішила змінити у своїй зовнішності, але ніхто так і не здогадався.
Подружжя Віктора Павлика зізналася, що вирішила поправити зуб.
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Вирішити свою проблему Катерина Репяхова має намір за допомогою елайнерів.
Також вона показала, як виглядають елайнери, який їй потрібно буде носити близько року.
Нагадаємо, Катерина Репяхова і Віктор Павлик одружилися в 2020 році, а в 2021-му у них народився син.
Нагадаємо, Дружина Віктора Павлика розкрила подробиці про свою сім'ю: "багато в чому на моє життя вплинула..."
Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова показала підрослого сина від Віктора Павлика, кадри.
Також Politeka писала, що Дружина Віктора Павлика показала старшу сестру, брата і батька, який їх "ненавидить".