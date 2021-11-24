Жена известного украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, которая недавно родила сына Михаила, призналась, что решилась на перемены в своей внешности.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя супруга 55-летнего артиста активно ведет свой блог в Инстаграм, в котором делится мельчайшими подробностями о своей жизни. На этот раз Екатерина решила рассказать о том, что намерена изменить в себе.

Екатерина Репяхова показала кадры из клиники, также она предложила фолловерам угадать, что она решила изменить в своей внешности, но никто так и не догадался.

Супруга Виктора Павлика призналась, что решила поправить зуб.

Решить свою проблему Екатерина Репяхова намерена с помощью элайнеров.

Также она показала, как выглядят элайнеры, который ей нужно будет носить около года.

Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в 2020 году, а в 2021-м у них родился сын.

Напомним, жена Виктора Павлика раскрыла подробности о своей семье: "Во многом на мою жизнь повлияла..."

Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова показала подросшего сына от Виктора Павлика, кадры.

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика показала старшую сестру, брата и отца, который их "ненавидит".