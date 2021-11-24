Жена известного украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, которая недавно родила сына Михаила, призналась, что решилась на перемены в своей внешности.
Как пишет Politeka.net, 27-летняя супруга 55-летнего артиста активно ведет свой блог в Инстаграм, в котором делится мельчайшими подробностями о своей жизни. На этот раз Екатерина решила рассказать о том, что намерена изменить в себе.
Екатерина Репяхова показала кадры из клиники, также она предложила фолловерам угадать, что она решила изменить в своей внешности, но никто так и не догадался.
Супруга Виктора Павлика призналась, что решила поправить зуб.
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Решить свою проблему Екатерина Репяхова намерена с помощью элайнеров.
Также она показала, как выглядят элайнеры, который ей нужно будет носить около года.
Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в 2020 году, а в 2021-м у них родился сын.
Напомним, жена Виктора Павлика раскрыла подробности о своей семье: "Во многом на мою жизнь повлияла..."
Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова показала подросшего сына от Виктора Павлика, кадры.
Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика показала старшую сестру, брата и отца, который их "ненавидит".