Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала реакцию мужчин на свой роскошный образ в красном для финала шоу «Танці з зірками», в котором она выступила в качестве приглашенной судьи.

Знаменитость поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Никитюк сама принимала участие в пятом сезоне «Танців з зірками», однако, хоть они с Максом Ежовым и дошли до финала, но заняли второе место.

В восьмом сезоне ведущая снова вернулась на шоу, однако в качестве приглашенной судьи в финальном эпизоде. В новом посте она показала роскошный образ, в котором красовалась на съемочной площадке.

На ней было обтягивающее красное платье с открытыми плечами и помада ему в тон, а волосы певицы спадали на ее плечи легкими локонами.

Никитюк поделилась забавным видео, на котором судьи проекта Макс Чмерковский и Влад Яма суетятся вокруг нее, поправляя ее прическу.

«Вчера был прекрасный вечер на «Танцях з зірками». Я поздравляю всех финалистов сезона…Ставила всем 10, потому что 20 не было», - написала Никитюк.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Джессика из "кто подставил кролика Роджера"», «Природа талантлива, что смогла создать такую малышку», «Шикарный образ», «В таком образе похожа на Полякову», «С Олей Поляковой как сёстры», «Ооо, у Поляковой наконец-то достойная конкурентка!», - пишут люди.

Напомним, большая потеря потрясла Лесю Никитюк, звезда не сдержала эмоций.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк после возвращения домой заскучала по Италии.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк вогнала в краску финалиста "Танців з зірками" Войтенко.