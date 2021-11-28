Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала приглашенным четвертым судьей "Танців з зірками", пристыдила финалиста проекта Константина Войтенко.

Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в финале проекта "Танці з зірками" присоединится к судьям Владу Яме, Екатерине Кухар и Максиму Чмерковскому и займет кресло приглашенного судьи, в своем Instagram показала подготовку к последнему эфиру этого сезона.

Так, Никитюк обратилась к одному из финалистов шоу Константину Войтенко, который уже был в образе на финал. Как видим, актер был одет в черные брюки и рубашку, которая открыла грудь Войтенко.

"Костя, Костя! Покажи, у тебя крестом растет? Крестом? Ты православный значит", - пошутила Леся о волосах на груди у финалиста "Танців з зірками".

Напомним, что 28 ноября в финале проекта за победу будут бороться три пары: Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

Ранее Politeka писала, что к Чмерковскому, Кухар и Яме на финале "Танців з зірками" присоединится известная ведущая: "Кто бы мог подумать".

Напомним, что волосатый красавчик Степан из Харькова завоевал сердце Бритни Спирс, Никитюк тоже не устояла: "Найди 5 отличий".

A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк в узких лосинах блеснула своей "как у Ким": нескромные кадры.