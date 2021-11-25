Відома телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі нескромним фото, на якому продемонструвала всі принади своєї апетитної фігурки.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телезірка і блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно вирушила в італійську Флоренцію, не перестає радувати шанувальників яскравим контентом у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс нескромне фото, на якому показала всі свої принади.
На новій фотографії Леся відображена в цікавій локації та оригінальному образі. Перед камерою вона з'явилася у вузьких зелених лосинах з цікавим візерунком і тонкої бежевій кофтині з темними смужками. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і випнуту "попу, як у Кім, яка тут здається неприродно великий. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.
"Це мій лук на сьогоднішній день", - підписала сторіс хештегом Нікітюк.
Рідкісне фото Софії Ротару з батьком сколихнуло Мережу, як він виглядав: "Завжди в нашому серці..."
Відомого актора відвезли на "швидкій", лікарі борються за його життя: "Перестав реагувати на..."
В Україні скорочують тривалість COVID-сертифікатів: скільки діятиме "жовтий"
Термінова евакуація дітей і дорослих на Харківщині: рятувальники розкрили деталі НП
Зимові канікули в школах: з'ясувалося, коли вони почнуться і чи вплине дистанціонка
Нагадаємо, Леся Нікітюк розкрила секрети своєї стрункості, від чого довелося відмовитися: "Потрібно харчуватися тільки...".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк повеселила українців, повторивши знаменитий мем: "Ви так схожі".
Також Politeka писала, що Задоволена Леся Нікітюк засвітилася в Італії з імпозантним чоловіком - "президентом": "Вже кілька років...".