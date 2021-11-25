Відома телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі нескромним фото, на якому продемонструвала всі принади своєї апетитної фігурки.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телезірка і блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно вирушила в італійську Флоренцію, не перестає радувати шанувальників яскравим контентом у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс нескромне фото, на якому показала всі свої принади.

На новій фотографії Леся відображена в цікавій локації та оригінальному образі. Перед камерою вона з'явилася у вузьких зелених лосинах з цікавим візерунком і тонкої бежевій кофтині з темними смужками. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і випнуту "попу, як у Кім, яка тут здається неприродно великий. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

"Це мій лук на сьогоднішній день", - підписала сторіс хештегом Нікітюк.

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