Известная телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети нескромным фото, на котором продемонстрировала все прелести своей аппетитной фигурки.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телезвезда и блогерша Леся Никитюк, которая недавно отправилась в итальянскую Флоренцию, не перестает радовать поклонников ярким контентом в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис нескромное фото, на котором показала все свои прелести.

На новой фотографии Леся запечатлена в интересной локации и оригинальном образе. Перед камерой она появилась в узких зеленых лосинах с интересным узором и тонкой бежевой кофточке с темными полосками. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и выпяченную "попу, как у Ким, которая здесь кажется неестественно большой. Волосы красотки собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

"Это мой лук на сегодняшний день", - подписала сторис хэштегом Никитюк.

Напомним, Леся Никитюк раскрыла секреты своей стройности, от чего пришлось отказаться: "Нужно питаться только...".

Как сообщала Politeka, Никитюк повеселила украинцев, повторив знаменитый мем: "Вы так похожи".

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