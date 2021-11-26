Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася цікавим знімком з Харківським котом Степаном, якого раніше запостила відома американська співачка Брітні Спірс.

Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк показала фото, на якому повторила позу кота біля келиха вина.

"Знайди 5 відмінностей", - написала телеведуча.

"Леся прекрасна 😍 😍 склянками з котейкою - помінятися треба", "коли зайшла на аккаунт Брітні Спірс", "різниця тільки в погляді. Клас", "А до речі схожі", "як дві краплі води", - пишуть в коментарях до посту Лесі Нікітюк.

Зазначимо, раніше знімок Харківського кота Степана у себе в Instagram опублікувала Брітні Спірс. Публікація зібрала понад 1 мільйон лайків і 9 тисяч коментарів.

"Якщо я час від часу кудись буду пропадати, то зможете мене де-небудь зловити з цим котом",-написала співачка в кінці публікації, яка була присвячена зйомці фільму "ідол" (The Idol).

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