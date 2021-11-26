Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася цікавим знімком з Харківським котом Степаном, якого раніше запостила відома американська співачка Брітні Спірс.
Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк показала фото, на якому повторила позу кота біля келиха вина.
"Знайди 5 відмінностей", - написала телеведуча.
"Леся прекрасна 😍 😍 склянками з котейкою - помінятися треба", "коли зайшла на аккаунт Брітні Спірс", "різниця тільки в погляді. Клас", "А до речі схожі", "як дві краплі води", - пишуть в коментарях до посту Лесі Нікітюк.
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Зазначимо, раніше знімок Харківського кота Степана у себе в Instagram опублікувала Брітні Спірс. Публікація зібрала понад 1 мільйон лайків і 9 тисяч коментарів.
"Якщо я час від часу кудись буду пропадати, то зможете мене де-небудь зловити з цим котом",-написала співачка в кінці публікації, яка була присвячена зйомці фільму "ідол" (The Idol).
Нагадаємо, Леся Нікітюк розкрила секрети своєї стрункості, від чого довелося відмовитися: "потрібно харчуватися тільки...".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк повеселила українців, повторивши знаменитий мем:"ви так схожі".
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