Певица Надя Дорофеева откровенно высказалась о своем участии в качестве тренера в новом «Голосі країни» после победы ее подопечного в прошлом сезоне.
Как пишет Politeka.net, в прошлом году сразу после своего дебюта в качестве сольной исполнительницы Надя Дорофеева впервые оказалась в кресле тренера на проекте «Голос країни». При этом дебют певицы на шоу увенчался успехом: ее подопечный Сергей Лазановский стал победителем.
Как стало известно, в новом сезоне Дорофеева вернется на проект. Вместе с ней тренерами будут Святослав Вакарчук, Оля Полякова и Потап.
В новом посте Надя прокомментировала эту новость.
«Я очень жду новый сезон «Голосу країни»! 11-ый запомнится мне навсегда, потому что участник моей команды Сережа Лазановский стал победителем. За этот год, ставший и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, поэтому и от сезона жду новых впечатлений. Буду рада видеть в своей команде смелых, ярких и дерзких артистов, новаторов, ребят, которые хотят менять мир к лучшему», - написала звезда.
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Она поделилась фото, на котором позировала в роскошном черном платье с разрезом на юбке за кулисами съемочной площадки.
Украинцы активно поддержали певицу в комментариях.
«Мы рядом и верим в твою победу», «Надя, ты душа, красота и гордость этого проекта!», «Кто бы ни выбрал вашу команду, обязательно выберет тренера, который сможет выявить лучшее в каждом участнике», «Надюша очень ждём тебя на голосе и будем болеть за тебя», «Как же круто вновь окунуться в эту особую атмосферу вечера за просмотром "Голос Країни"», - пишут люди.
Напомним, Дорофеева рассказала о волнительном известии, которого многие ждали.
Как сообщала Politeka, врачам пришлось спасать Надю Дорофееву, подробности несчастья.
Также Politeka писала, что Дорофеева в узком платье с высоким разрезом на бедре показала смелый образ.