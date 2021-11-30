Экс-солистка Real O, продюсером которой была Наталья Могилевская, Светлана Тарабарова рассказала о том, в каких отношениях со звездой после ухода из коллектива.

Как пишет Politeka.net, Светлана Тарабарова участвовала в проекте "Фабрика звезд" под псевдонимом Алиса Тарабарова. Там она стала любимицей Натальи Могилевской, а после проекта стала солисткой группы Real O, которую создали из участниц проекта, куда вошла и популярная сейчас телеведущая Регина Тодоренко. В 2012 году Тарабарова ушла из группы, вернув себе настоящее имя Светлана, под которым и начала строить сольную карьеру. Но тогда Могилевская заявила, что певица не имела право расторгнуть контракт с одностороннем контракте, который заключила до 2014 года.

В новом интервью, которое Светлана дала Маше Виноградовой, звезда рассказала, в каких отношениях с продюсером и певицей Наташей Могилевской.

"О, Божечки. Смотри, я про это, честно говоря, разговаривать не хочу. Я очень много всего сделала, про что можно поговорить. И после этого скандала я захотела не делать скандалов и выбрала другой путь. Мне было больно, мне было неприятно. Мы вроде расставались в классных отношениях. А потом я получила по голове", - сказала Тарабарова.

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