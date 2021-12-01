Жена ведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая дружит со Славой Каминской, рассказала свое отношение к скандалу с Викторией Смеюхой.

Как пишет Politeka.net, Кристина Горняк является популярной блогерыней, которая вышла замуж за Владимира Остапчука в прошлом году. Недавно Остапчук попал в скандал из-за дня рождения, где он был ведущим, в День памяти жертв голодоморов. Кристина поддержала мужа и попросила украинцев быть добрее. В этот раз жена Владимира решила рассказать о скандале между бывшими солистками "НеАнгелов" Викторией Смеюхой и Славой Каминской.

"Я никак не отношусь к ситуациям: по словам и весии кого-то. Считаю, что всегда есть две стороны. А делать кого-то одного "демоном", ну как-то странно и попахивает "пожалейте меня и обратите внимание...", - сказала Кристина.

"Лично меня Слава Каминская не абьюзит, а любит, как и я ее", - добавила жена Владимира.

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