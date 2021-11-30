Кристина Горняк, которая является женой Владимира Остапчука, показала себя и рассказала об уроке, который вынесла после скандала, который произошел со звездным мужем.

Как пишет Politeka.net, 27 ноября в Украине люди вспоминали о жертвах голода 32-33 годов. В этот день Владимир Остапчук взял работу - быть ведущим на дне рождении у популярного блогера. Телеведущий опубликовал сторис, из-за которого начался скандал.

"Блогерская голодная туса", - было написано на сторис.

Через 2 дня после вечеринки Владимир решил опубликовать извинение в Инстаграм.

Жена Остапчука тоже высказала свою позицию по этому вопросу, рассказав о календаре и взятой работе в сторис Инстаграм.

А уже сегодня, 30 ноября, Кристина опубликовала фото себя и рассказала, какой урок вынесла из скандала.

"Стоит всем вынести один урок: «толпа которая уничтожает твоего соседа, завтра придёт к тебе!!!!! Будь в этом уверен!»

У меня на днях был вопрос директе : какую «сверхспособность» хотели бы иметь??? Так мой ответ очень прост: не хочу никаких сверхспособностей, хочу чтобы люди были добрее, менее агрессивными и всегда помнили про СВОИ действия и СВОИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, а не искали этого в соседе.

Всем мир!", - написала Кристина.

Фанаты начали обсуждать высказывание жены Остапчука:

"На самом деле, ведь агрессия гнобящих намного страшнее самого поступка", "Кристина, прекратите это. Был скандал. Заслуженная критика, было извинение. Все. Все сделали выводы. Ваше «пусть все будут добрее» не относится к делу. Реакция на произошедшее – справедливая реакция гражданского общества. И это прекрасно, что оно не аморфно, как прежде, а имеет вес. Лишь благодаря общественному давлению Владимир записал извинения. Я понимаю ваше желание поддержать мужа, это можно сделать вторым способом, не обесценивающиеся его желание извиниться", "Добрее? Сейчас ради денег тебя кинет лучший друг, вот они реалии на сегодняшний день", "Согласна с вами. Как стадо слонов топчут".

Напомним, жена Остапчука "вмазала" Саше Пустовит после скандальной вечеринки

А еще Politeka писала, что ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук влип в позорный скандал, жена не смолчала

Также Politeka сообщала, что Остапчук обратился к украинцам после скандала из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов



