Известный украинский ведущий Владимир Остапчук извинился перед украинцами после громкого скандала из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов.
Как передает Politeka.net, ведущий шоу «Маска» прокомментировал случившееся на своей странице в Инстаграм.
В прошедшую субботу, 27 ноября, украинцы вспоминали о жертвах голода в Украине 1932-1933 годов. В этот день традиционно проходит минута молчания, а люди несут свечи к памятникам погибшим.
Однако, Остапчук в такой трагичный день поделился в Инстаграм кадрами, которые некоторые украинцы посчитали неподобающими. Как выяснилось, вечером шоумен вел во Львове БДСМ-вечеринку, где собрались известные блогеры.
В частности, ведущий разместил в Сториз кадры с огромным столом, заставленным едой, за которым собрались довольные гости.
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«Блогерская голодная туса», - подписал кадры ведущий, добавив смеющийся смайлик.
После волны возмущения в соцсетях Остапчук вечером 29 ноября решил принести свои извинения.
Шоумен признался, что сам не может понять, почему в момент публикации не подумал о том, какой это был день, и как можно трактовать его надпись на кадрах.
«Никаким образом мои сторизы не имели отношения ко Дню памяти. Я понимаю, что это меня не оправдывает, и порой секундное недумание может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него. Как всегда чту и уважаю День памяти жертв голодомора», - написал ведущий.
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