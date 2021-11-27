Известный украинский шоумен и ведущий проектов "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук с бутылкой спиртного вызывал поклонников на откровенность.

Как пишет Politeka.net, известный телеведущий принял участие в фотосессии для алкогольного бренда, а результатами он решил поделиться на личной странице в Инстаграм.

На снимках Остапчук эффектно попозировал в желтом костюме и белой рубашке.

На первом фото телеведущий держит в правой руке стакан алкогольного напитка, а левой рукой трогает женскую ножку.

Еще одна рука неизвестной женщины гладит его по лицу.

В публикации Остапчук попросил фанатов вспомнить самые клевые вечера с друзьми и написать об этом у него в комментариях.

Фоллверы не прошли мимо и отреагировали на просьбу Владимира.

"Когда-то я с друзьями так погулял (на первом курсе Универа), что когда пришёл домой и расплакался на глазах у мамы, потому что в голове говорил слова, а ртом уже нет",

"Круто🔥🔥🔥🔥🔥Да, студенческие годы были🎉🎉🎉🤯🤯🤯🔥🔥🔥Есть что вспомнить, но нечего детям рассказать😂😂😂все танцполы были наши)))"

" А ещё мы под алкоголем полетели в Париж в Диснейленд 😍. Пьяные решили, купили билеты и за час все организовали, ещё за час собрались и улетели 😂Обожаю спонтанность с верными друзьями", - пишут в сети.

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