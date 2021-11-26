"Правильно вот так"

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук снова высмеял поучения своей коллеги Ольги Фреймут, которая старается обучать украинцев хорошим манерам.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в Инстаграм новым шуточным видео.

Фреймут известна своей любовью к соблюдению правил этикета. Она старается распространять свои знания, записывая для украинцев поучительные видео. Остапчук уже несколько раз снимал пародии на такие ролики ведущей, и не стал упускать возможности сделать это еще раз.

В новом видео Фреймут показывала, как правильно целоваться при встрече. В своей версии ролика Остапчук не стал отставать.

«Как правильно целоваться при встрече? Нет-нет-нет», - произносит ведущий, трижды целуя в щеку свою жену, Кристину Горняк.

Затем он показал «правильный» вариант.

«Правильно целоваться вот так», - произнес ведущий и облизал щеку супруги, заставив ее рассмеяться.

Украинцы тут же отреагировали на его видео.

«Ну свою, можно и так», «У нас в Умани все так здороваются», «Как правильно поднимать настроение? Посмотреть Вову Остапчука!», «фуххх убило просто», «Хахаххаахх, мне нравится, такой метод», - пишут люди.

Напомним, Остапчук сменил прическу ради шоу «Маска», удивившись своему новому виду.

Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук опозорился в гостях у строгой Оли Фреймут.

Также Politeka писала, что Фреймут порекомендовала уставшим украинцам не появляться на людях.