Шоумен Владимир Остапчук, ведущий популярных ТВ-проектов "Маска" и "Співають всі" похвастался новым образом, собрав уйму комплиментов.

Так, 37-летний ведущий опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в стильных обновках, передает Politeka.net.

Владимир позировал в дутой курточке, отливающей серебром, темных брюках в клетку и модных черных ботинках на массивной подошве.

"Огромная просьба - не зовите меня гулять. Я коплю на Armani 😂 P.S. Оцени мой новый образ комментах", - обратился он к подписчикам.

Одной из первых откликнулась его супруга, "танцующий" нотариус Кристина Горняк. Девушка, видимо, позавидовала обновкам мужа, написав: "Ну ничего себе, какой модник 😍😍😍".

Другие пользователи присоединились к обсуждению внешнего вида Остапчука:

"Скромный мужчина"

"Красавчик🔥"

"А-ля затарился на Троещине😂"

"На Стиле!!! Красавчиг!!!!!!🔥🔥"

"👎🏻👎🏻👎🏻😢"

"Очень стильная обувь, а куртки такие были модны где-то 10-12 лет назад, а теперь снова в тренде"

"Скромное обаяние буржуазии 🔥"

Ранее Владимир Остапчук придумывал забавные хештеги, которые использовал для создания линии одежды - речь о худи с необычными надписями. Все началось с фразы "подбухиваю", которую он произнес как-то в "сториз".

Ранее сообщалось, ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук решил наглядно показать, сколько зарабатывает: "Сейчас будем выгружать"

Также, жена ведущего Остапчука с восторгом показала их новый дом в элитном поселке: "Это кабинет Вовы..."

Politeka рассказывала, ведущий "Маски" Остапчук, который строит дом, засветил посуду Versace за $1400 тыс.